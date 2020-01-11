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Железнодорожники помогли доставить спасенных в ВКО пеликанов в Алматинский зоопарк

11 Января 2020 19:42
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Железнодорожники помогли доставить спасенных в ВКО пеликанов в Алматинский зоопарк

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Спасенные в Восточном Казахстане пеликаны наконец-то добрались до Алматинского зоопарка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной детский биологический центр города Семей.

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В биоцентре рассказали, что накануне днем, благодаря помощи администрации КТЖ, два краснокнижных кудрявых пеликана были отправлены по железной дороге в южную столицу.

«В Алматинский зоологический парк они отправлены на постоянное место их содержания, так как условия этого зоопарка позволяют содержать такой крупный вид птиц. Сегодня они доставлены в Алматы, и птиц уже осмотрел главный ветеринарный врач зоопарка. Пеликаны благополучно перенесли поездку», - пояснили в детском биологическом центре города Семей.

Напомним, что в начале декабря 2019 года двух замерзающих пеликанов спас житель Бородулихинского района в Восточно-Казахстанской области. Птиц он обнаружил в поле. За помощью мужчина обратился в природоохранную полицию и зоологам. Пернатые были доставлены в биологический центр, чтобы в дальнейшем их транспортировать в Алматинский зоопарк, так как биоцентре нет условий для их содержания. На лапах одной из птиц зоологи обнаружили два кольца, где имеется номер и надпись: «Москва». Специалисты направили запрос в российский центр кольцевания. Однако ответ придет лишь в феврале.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область,
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Орал Ерланулы

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