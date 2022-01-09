Железнодорожники начали сдавать кровь для пострадавших в ходе беспорядков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Железнодорожники сдают кровь для пострадавших в ходе массовых беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работники национальной компании добровольно сдают кровь, необходимую для лечения больных и раненых. Сейчас железнодорожники во всех регионах страны обращаются в пункты сдачи крови», - сообщил Казинформу директор департамента по работе со СМИ АО НК «ҚТЖ» Кайсар Жумабайулы.

Напомним, для консультации населения по вопросам оказания медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования на период чрезвычайного положения Минздравом РК открыта дополнительная горячая линия контакт-центра 1406 по номерам 8-7172-67-41-33, 8-7172-67-41-34, 8-7172-67-40-92.



