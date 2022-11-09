Железнодорожники Казахстана стали победителями спартакиады тюркских государств

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте (Узбекистан) состоялась I международная спартакиада среди работников железнодорожных администраций стран – участниц Саммита организации тюркоязычных государств (ОТГ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Команды железнодорожников из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана состязались в таких видах спорта как настольный теннис, шахматы, армрестлинг, гиревой спорт и перетягивание каната.

Команда ҚТЖ победила в общекомандном зачете. Подобные соревнования среди железнодорожников проводятся впервые. Цель – укрепление единства и солидарности тюркских стран.

Организаторы отметили, что мероприятие призвано не только придать значительный импульс развитию спорта в железнодорожных администрациях стран-участниц, но и по-новому раскроет потенциал наращивания сотрудничества в международной железнодорожной отрасли.

В копилке ҚТЖ - 6 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медаль. Казахстанским железнодорожникам не было равных в армрестлинге, гиревом спорте, шахматах и ​​перетягивании каната.

Организаторы выразили признательность участникам за проявленную активность, отметив, что во время спартакиады были заложены еще более крепкие основы дружеских отношений между странами.

Работники магистрали подчеркнули, что спартакиада прошла на высоком организационном уровне, стала настоящим праздником спорта и единения железнодорожников.

«Действительно, дружба - это неисчерпаемое богатство, которым мы очень дорожим. А это мероприятие - уникальный шанс представлять свою компанию и страну, возможность познакомиться с коллегами из других государств и обменяться опытом и знаниями. Мы доказали, что можем не только вместе сплоченно работать, а также сплоченно отдыхать, двигаться к общим целям, добиваться результатов, дружить и совместно продвигать общие проекты с железнодорожниками разных стран. Сегодня сотрудники магистрали внесли весомый вклад в укрепление международного стратегического партнерства», - сказал старший дежурный вокзального комплекса «Нұрлы жол» Руслан Ескенеев, представляющий команду ҚТЖ по армрестлингу и занявший 1 место.

Помимо спортивных навыков, сотрудники ҚТЖ продемонстрировали творческие таланты. Работники магистрали организовали праздничную программу, демонстрирующую высокое культурное наследие страны.