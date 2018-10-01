Железнодорожники Казахстана, России и Беларуси готовы перевозить транзитом миллион контейнеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Межгосударственное сотрудничество, гармонизация работы железных дорог разных стран на пространстве 1520 - эта тема была ключевой на протяжении всей деловой программы Международного транспортно-логистического форума «PRO//Движение.1520» в российском Сочи. Компания АО «Объединенная транспортно-логистическая компания Евразийский железнодорожный альянс» (ОТЛК ЕРА), выступившая спонсором дискуссии «PRO СОТРУДНИЧЕСТВО: Общими усилиями из точки А в точку В дешевле, быстрее и надежней», на которой рассматривались вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта, видит своей миссией рост объема транзитных контейнерных перевозок на железнодорожной инфраструктуре стран ЕАЭС. На полях форума мы поговорили с президентом ОТЛК ЕРА Алексеем Громом о перспективах развития транзита через Казахстан, его роли в трансконтинентальных перевозках, передает МИА «Казинформ»

- Алексей Николаевич, в 2018 году компанию ОТЛК была проведена реорганизация, были установлены паритетные доли у всех стран-участниц - какие плюсы дает подобная схема?



- Мы с самого начала работали с учетом интересов всех участников совместного предприятия, исходя из паритета акционерного капитала. С другой стороны, данные изменения, формальное закрепление доли в 33,3% у трех стран - Казахстана, Белоруссии, России - свидетельство последовательного соблюдения всех договорённостей между акционерами. Это работа на укрепление партнерства и на взаимодействие для решения конкретных производственных задач. Мы как менеджмент уверены, что достижение целевого паритета - важнейший шаг в развитии АО «ОТЛК ЕРА», и он должен отразиться на итогах производственно-финансовой деятельности.

Если говорить о технической стороне, то да, в этом году, 2 апреля, мы завершили процесс реорганизации АО «ОТЛК», в результате которого три наших акционера (ОАО «РЖД», АО «НК «Казахстан Темир жолы» и ГО «Белорусская железная дорога») стали паритетными партнёрами с долей участия по 33,33%. И компания стала называться АО «ОТЛК - Евразийский железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА»).



- Равные доли, но разные дороги и условия на них. Какова роль Казахстана в альянсе?



- Важно понимать, что вся система должна работать синхронно. Если мы говорим о скорости, то она должна демонстрировать одинаково высокие показатели на всех трех участках. Синхронно развивается инфраструктура, технологии, цифровое обеспечение перевозочной деятельности, решаются формальности, связанные с таможней.

Многое зависит еще и от здравого смысла, от отлаженности, доверия. Кстати, между Россией и Казахстаном это доверие существует не на словах, а на деле. Например, недавно было увеличено гарантированное локомотивное плечо, когда казахстанский локомотив заезжает в Россию без дополнительных формальностей на 400 километров - раньше такого не было. Мы инициировали этот процесс, встретились, договорились, запустили в работу.



- Сейчас у Казахстана чистый транзит или какая-то часть груза все-таки идет непосредственно в Казахстан и является конечной точкой и есть какая-нибудь тенденция к увеличению таких объемов?



- В силу направления нашей деятельности, а это транзит, не могу с цифрами комментировать, но Казахстан действительно начинает и больше потреблять, и производить - это мировые экономические процессы. Наш базовый маршрут - транзит, но периодически у нас возникают перевозки, которые нам также согласованы акционерами, например, из Европы в Казахстан. Они являются неким дополнением для того, чтобы наш сервис был более целостным, чтобы перевозчик получал лучший финансовый результат - поезда будут более загруженными и удельно результат будет лучше. И я не исключаю, что на последующих этапах развития ОТЛК ЕРА этих перевозок будет больше. Но сейчас у нас основной фокус - на транзит.

В программе развития Казахстана, в глобальной программе «Нұрлы жол», есть много тезисов, созвучных тем, которые были в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию в марте 2018 года. Транзит там выделялся отдельной статьей - очень много нового и очень много похожего. Тут надо отметить, что работа нашей компании еще и в этом аспекте находится в русле межгосударственных интересов. И наша цель в 1 миллион двадцатифутового эквивалента (ДФЭ) - это и просто хороший бизнес-показатель, и достижение глобальных целей.



- Можно сравнить железные дороги Казахстана с железными дорогами России, Беларуси? Где лучше, где хуже?



- Состояние инфраструктуры характеризует количество сбоев, которые на ней происходят. И я не буду скрывать, эпизодически действительно происходят сбои, но они случаются везде - и в России, и в Казахстане. Это жизнь, и мы понимаем, что наша задача совместно с акционерами свести проблемы к минимуму. Когда у тебя порожний контейнер слетает из-за того, что сильный ветер, и ты не можешь никакими упорами его закрепить, мы понимаем, что это просто форс-мажор. Он является для нас технологическим сбоем, и здесь очень важно принять меры для того, чтобы восстановить движение и подстраховаться: может, в следующий раз закрепить контейнер сильнее на платформе. Железная дорога на колее 1520 мм строилась нашими отцами и дедами и является одним из самых надежных видов транспорта. Ну и программы по развитию и казахстанских, и российских железных дорог направлены на то, чтобы система становилась только лучше.

Конечно, у каждого есть свои какие-то конкурентные преимущества и фишки. На мой взгляд, одно из главных конкурентных преимуществ Казахстана - это современнейший терминал на границе Китай-Казахстан. Я много ездил по терминалам и в Америке, и в Европе - таких пограничных терминалов просто не знаю. Я не уверен, что они вообще существуют. И, конечно, возможность отправлять поезд, формировать, подформировывать, сортировать контейнеры очень быстро на современнейшей технике - все это делает терминал чемпионом мира в отношении трансграничного железнодорожного сообщения.

А Республика Беларусь, например, демонстрирует наибольшую скорость движения поездов. У них очень хорошо развит подъезд к Бресту, поскольку это были главные экспортно-импортные ворота Советского Союза. Поэтому мы видим, что там наши поезда развивают самую высокую скорость. Россия - как центральное ядро между Казахстаном и Беларусью - ключевой элемент сопряжения. Тут включается много IT-технологий и новшеств, и я думаю, что подобная связующая роль тоже очень важна. У каждого есть какие-то свои изюминки, и в этом процессе нет мелочей: здесь все должно работать, как часы, и финальный результат зависит от уровня интеграции по всему пути.



- Каковы ближайшие перспективы развития?



- Знаете, когда мы начинали отправлять первые регулярные ежедневные поезда по нашему базовому маршруту, было очень много скептиков: «Ну, ребята, два-три поезда отправите и все, потом успокоитесь». Сегодня мы работаем с пятнадцатью поездами в сутки. Если предположить, что эти поезда мы можем сделать чуть длиннее и наполнить их контейнерами, то можем уже сегодня констатировать, что пропускная способность нашей комплексной цепочки Казахстан-Россия-Беларусь готова для миллиона контейнеров. Поэтому я сказал бы так: наш пример - иллюстрация того, как железнодорожники трех стран вместе могут делать хороший, технологичный и конкурентоспособный продукт.



- Благодарим за интервью.