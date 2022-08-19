19 Августа 2022 14:51

Желающих стать воспитателями в детсадах практических нет среди абитуриентов - министр просвещения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблему непопулярности профессии воспитателей детсадов поднял министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне бы хотелось поднять вопрос повышения статуса воспитателей детсадов. Буквально несколько лет назад, а именно в 2018 году, когда проводился конкурс по дошкольному воспитанию и обучению в вузах, на одно место претендовали 11 человек. На грант. Сейчас – 0,7 на одно место. Это говорит о том, что желающих работать по этому направлению практически нет», - сказал Асхат Аймагамбетов на августовской конференции.

Министр напомнил, что с 2020 года также повышается заработная плата воспитателей детсадов.

«Но в связи с тем, что стартовая заработная плата у них была намного ниже, чем, к примеру, у педагогов школ, существенная разница в размере зарплат сохраняется и сейчас. Поэтому, перед нами сейчас стоит очень важная задача по повышению зарплаты педагогов дошкольных организаций образования. Мы сейчас проводим несколько пилотов – два воспитателя на одну группу», – отметил глава Минпросвещения.

Таким образом, по его мнению, решается несколько задач.

«Во-первых, у нас в группах на одного воспитателя приходится 25 детей в среднем, а то и больше. Как показывает зарубежный опыт, оптимальное количество составляет от 12 до 15 человек. Когда два воспитателя работают в одной группе, на одного приходится порядка 12-13 детей. Для детей - это больше внимания, для педагогов - это меньше нагрузки. Но самое главное – это почти двукратное повышение зарплаты. Этот пилот сейчас показывает свою эффективность. Эту работу мы в новом учебном году будем проводить», - добавил А. Аймагамбетов.