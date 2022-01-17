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Желаю казахстанцам мирной и спокойной жизни - китайский писатель Акбар Мажит

17 Января 2022 16:30
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Желаю казахстанцам мирной и спокойной жизни - китайский писатель Акбар Мажит

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы решительно выступаем против и осуждаем любые силы, которые подрывают стабильность и угрожают безопасности Казахстана, любые силы, которые нарушают мирную жизнь народа Казахстана. Об этом заявил известный китайский писатель, бывший депутат Народного политического консультативного совета КНР Акбар Мажит, передает МИА «Казинформ».

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«В телевизионном обращении к народу Казахстана Президент Токаев объявил, что беспорядки утихли и по всей стране восстанавливается конституционный порядок. В самый неожиданный и критический момент Президент Токаев предпринял решительный и волевой шаг для быстрого решения сложившейся ситуации, что в целом показывает его готовность решать любые задачи, поставленные перед ним, как перед государственным деятелем. Он несет большую ответственность перед страной и народом.

Мы решительно выступаем против и осуждаем любые силы, которые подрывают стабильность и угрожают безопасности Казахстана, любые силы, которые нарушают мирную жизнь народа Казахстана, любые силы, которые намеренно создают беспорядки в Казахстане и провоцируют «цветные революции», и любые силы, которые подрывают китайско-казахстанские отношения и препятствуют сотрудничеству между двумя странами.

Мы также решительно выступаем против и осуждаем любые попытки подорвать китайско-казахстанскую дружбу и помешать сотрудничеству между нашими странами. Я желаю народу Казахстана мирной и спокойной жизни, а также желаю, чтобы дерево дружбы между Китаем и Казахстаном вечно оставалось зеленым», - заявил Акбар Мажит.

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#Китай   #ЧП-2022  
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