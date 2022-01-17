Желаю казахстанцам мирной и спокойной жизни - китайский писатель Акбар Мажит

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мы решительно выступаем против и осуждаем любые силы, которые подрывают стабильность и угрожают безопасности Казахстана, любые силы, которые нарушают мирную жизнь народа Казахстана. Об этом заявил известный китайский писатель, бывший депутат Народного политического консультативного совета КНР Акбар Мажит, передает МИА «Казинформ».

«В телевизионном обращении к народу Казахстана Президент Токаев объявил, что беспорядки утихли и по всей стране восстанавливается конституционный порядок. В самый неожиданный и критический момент Президент Токаев предпринял решительный и волевой шаг для быстрого решения сложившейся ситуации, что в целом показывает его готовность решать любые задачи, поставленные перед ним, как перед государственным деятелем. Он несет большую ответственность перед страной и народом.

Мы решительно выступаем против и осуждаем любые силы, которые подрывают стабильность и угрожают безопасности Казахстана, любые силы, которые нарушают мирную жизнь народа Казахстана, любые силы, которые намеренно создают беспорядки в Казахстане и провоцируют «цветные революции», и любые силы, которые подрывают китайско-казахстанские отношения и препятствуют сотрудничеству между двумя странами.

Мы также решительно выступаем против и осуждаем любые попытки подорвать китайско-казахстанскую дружбу и помешать сотрудничеству между нашими странами. Я желаю народу Казахстана мирной и спокойной жизни, а также желаю, чтобы дерево дружбы между Китаем и Казахстаном вечно оставалось зеленым», - заявил Акбар Мажит.