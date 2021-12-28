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Желания 118 особенных детей перед Новым годом исполнили в Нур-Султане

28 Декабря 2021 19:43
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Желания 118 особенных детей перед Новым годом исполнили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице успешно завершилась акция «Arman Ağaşy» (Дерево желаний), запущенная Молодежным крылом «Jas Otan» при партии «Nur Otan», также общенациональным движением «Biz Birgemiz», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Акция проводится не первый год. В этом году организаторы исполнили желания 118 детей с особенными потребностями из КГУ «Нұрлы жүрек».

Главной целью акции является подарить детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим тяжелые заболевания и инвалидность, праздничное настроение перед Новым годом и исполнить их желания.

«Для нас «Arman Ağaşy» - это особенная акция, которая проводится накануне Нового года. В этом году с помощью наших партнеров, членов партии «Nur Otan» и жителей столицы удалось исполнить желания 118 детей. Чаще всего дети просят настольные игры, кукол, машинки, конструкторы, роботов. Сегодня все эти подарки были подарены в праздничной атмосфере», - сказал заместитель председателя МК «Jas Otan» Асылжан Буркиталин.

Стоит отметить, что акция была запущена месяц назад и в ней мог принять участие любой желающий. Жасотановцы собрали желания детей, положили их в конверты и вместо листочков развесили на «Дереве желаний» в ТРЦ «Хан Шатыр». Все подарки были централизованно собраны и вручены детям в праздничной атмосфере с участием аниматоров.


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#Нур-Султан   #Благотворительность   #Общество  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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