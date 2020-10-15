Жээнбеков принял решение уйти в отставку: Для меня мир в Кыргызстане превыше всего

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 15 октября, сделал обращение к кыргызстанцам в связи со сложившейся общественно-политической ситуацией в стране, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».
Как сообщает пресс-служба президента КР, в обращения главы государства говорится:
«Дорогие соотечественники!
Общественно-политическая ситуация в столице нашей страны — Бишкеке остается напряженной.
Вчера Жогорку Кенеш утвердил состав Правительства, я подписал указы Президента Кыргызской Республики о соответствующих назначениях. Но это не сняло напряженность.
К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается.
Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту.
С одной стороны — протестующие, с другой — правоохранительные органы. Военнослужащие и правоохранительные органы обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции. В этом случае прольется кровь, это неизбежно. Я призываю обе стороны не поддаваться провокациям.
Дорогие мои соотечественники!
Для меня мир в Кыргызстане, целостность страны, единство нашего народа и спокойствие в обществе превыше всего. Нет ничего дороже для меня жизни каждого моего соотечественника.
Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как Президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан.
Поэтому принял решение уйти в отставку.
Призываю Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.
Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе.
Да хранит нас всех Всевышний, пусть будет мир и спокойствие на нашей земле!».