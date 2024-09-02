Жду более решительных действий – Президент об обеспечении безопасности на дорогах
Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о проблеме аварийности на дорогах, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Предмет серьезного беспокойства всего общества — аварийность на дорогах. С начала года в результате ДТП погибло свыше 1300 человек, пострадали более 16 тысяч. Фактически ежедневно на дорогах погибают люди, иногда целыми семьями. Дорожная безопасность может быть обеспечена посредством улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры и внедрения интеллектуальных систем. Это касается не только дорог местного значения, но и республиканских трасс, — сказал Президент.
В связи с чем, он поручил профильному ведомству обеспечить надлежащий контроль за техническим состоянием автомобилей.
— Не секрет, что уровень подготовки самих водителей снизился, они получают права без должного обучения в школах. Жду от Правительства, акимов, МВД более решительных действий. Данная проблема должна быть в фокусе внимания и депутатов, — добавил Глава государства.