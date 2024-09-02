Жду более решительных действий – Президент об обеспечении безопасности на дорогах

— Предмет серьезного беспокойства всего общества — аварийность на дорогах. С начала года в результате ДТП погибло свыше 1300 человек, пострадали более 16 тысяч. Фактически ежедневно на дорогах погибают люди, иногда целыми семьями. Дорожная безопасность может быть обеспечена посредством улучшения дорожно-транспортной инфраструктуры и внедрения интеллектуальных систем. Это касается не только дорог местного значения, но и республиканских трасс, — сказал Президент.