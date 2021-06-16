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    13:45, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Ждем окончательных подтверждений - Алексей Цой о поставке вакцины Pfizer

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На каком этапе переговоры по поставкам американской вакцины от Pfizer, рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Четыре вакцины – это уже большое достижение, не многие страны имеют в своем арсенале такой объем выбора по вакцинам, чтобы 4 вакцины было внутри страны. Конечно, мы параллельно проводим переговоры, в том числе с Pfizer. Мы уже на протяжении нескольких месяцев с ними эти переговоры ведем. Со всеми производителями, с кем бы мы ни переговаривали, у нас подписывается соглашение о неразглашении конфиденциальности», - сказал в ходе брифинга в СЦК Алексей Цой.

    «На данный момент скажу так, что у нас нет четких дат и конкретно стоимости по поставке вакцин, потому что мы ждем окончательных подтверждений. Это все, что можем рассказать. А также конечно, мы переговоры ведем по различным вакцинам, в том числе и по Pfizer», - добавил министр здравоохранения.

    Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о темпах вакцинации в Казахстане.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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