Ждем окончательных подтверждений - Алексей Цой о поставке вакцины Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На каком этапе переговоры по поставкам американской вакцины от Pfizer, рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Четыре вакцины – это уже большое достижение, не многие страны имеют в своем арсенале такой объем выбора по вакцинам, чтобы 4 вакцины было внутри страны. Конечно, мы параллельно проводим переговоры, в том числе с Pfizer. Мы уже на протяжении нескольких месяцев с ними эти переговоры ведем. Со всеми производителями, с кем бы мы ни переговаривали, у нас подписывается соглашение о неразглашении конфиденциальности», - сказал в ходе брифинга в СЦК Алексей Цой.

«На данный момент скажу так, что у нас нет четких дат и конкретно стоимости по поставке вакцин, потому что мы ждем окончательных подтверждений. Это все, что можем рассказать. А также конечно, мы переговоры ведем по различным вакцинам, в том числе и по Pfizer», - добавил министр здравоохранения.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о темпах вакцинации в Казахстане.