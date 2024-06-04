Промышленность — приоритетное направление для экономики Казахстана, развитию которого способствует транспортная отрасль. Выступая в роли сервиса, железные дороги, входящие в систему логистики, обслуживают экономику страны, рассказал первый вице-премьер Роман Скляр в интервью Primeminister.kz. Об этом передает агентство Kazinform.

— Сейчас у нас существует 11 видов тарифов на различные виды продукции: социально значимые товары, перевозки угля, перевозки зерна и т. д. Стоит отметить, что наши тарифы примерно в два раза ниже, чем у соседних государств, — подчеркнул Роман Скляр.

Первый вице-премьер отметил, что от предприятия «Қазақстан темір жолы» нет ожиданий по извлечению сверхдоходов, и государство со своей стороны обеспечивает инвестициями железнодорожную инфраструктуру через «длинные кредиты», прямое бюджетное финансирование, частные вложения.

Тем не менее, железные дороги должны быть на самоокупаемости, и этот баланс важно соблюсти.