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    13:35, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Ж/д тарифы в Казахстане в два раза ниже, чем в соседних странах — Роман Скляр

    железная дорога
    Фото: Primeminister.kz

    Промышленность — приоритетное направление для экономики Казахстана, развитию которого способствует транспортная отрасль. Выступая в роли сервиса, железные дороги, входящие в систему логистики, обслуживают экономику страны, рассказал первый вице-премьер Роман Скляр в интервью Primeminister.kz. Об этом передает агентство Kazinform. 

    — Сейчас у нас существует 11 видов тарифов на различные виды продукции: социально значимые товары, перевозки угля, перевозки зерна и т. д. Стоит отметить, что наши тарифы примерно в два раза ниже, чем у соседних государств, — подчеркнул Роман Скляр.

    Первый вице-премьер отметил, что от предприятия «Қазақстан темір жолы» нет ожиданий по извлечению сверхдоходов, и государство со своей стороны обеспечивает инвестициями железнодорожную инфраструктуру через «длинные кредиты», прямое бюджетное финансирование, частные вложения.

    Тем не менее, железные дороги должны быть на самоокупаемости, и этот баланс важно соблюсти.

    Теги:
    Правительство Роман Скляр Цены и тарифы КТЖ Видео Экономика
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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