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    16:12, 20 Март 2023 | GMT +6

    Жазира Уракбаева проиграла представительнице Индии на ЧМ-2023 по боксу

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Жазира Уракбаева провела свой второй поединок на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В бою 1/8 финала весовой категории до 52 кг Уракбаева встретилась с Сакши Сакши из Индии. Итогом боя стала победа представительницы страны-хозяйки ринга единогласным решением судей. Эта потеря стала для Казахстана уже второй на проходящем первенстве, ранее борьбу за медали завершила одна из лидеров национальной команды Назым Кызайбай.

    В предыдущем раунде Жазира одержала досрочную победу над тайваньской спортсменкой Чиа-Хсунь Чан.

    Сегодня в дневной сессии на ринг выйдет Мадина Нуршаева (до 70 кг), а в вечерней сессии за выход в четвертьфинал своих категорий поборются Жайна Шекербекова (до 54 кг) и Валентина Хальзова (до 75 кг). Женский ЧМ-2023 продлится до 26 марта.


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