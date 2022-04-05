НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жайна Сламбек возглавила телеканал «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жайна Сламбек назначена директором телеканала «Хабар». Ранее она работала руководителем и ведущей аналитической программы «Apta» на телеканале «Qazaqstan».

Жайна Сламбек родилась 12 ноября 1974 года, в селе Куандария, Кармакчинского района Кызылординской области. Закончила факультет журналистики Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

После окончания университета начала трудовой путь в Агентстве «Хабар». С 1996 года по 2014 год работала корреспондентом, комментатором, исполнительным продюсером, директором дирекции информационно-аналитических программ.

С февраля 2014 года до июля 2019 года работала на телеканале «Астана». Была автором и ведущей информационно-аналитической программы «Біздің уақыт».

С августа 2019 года до настоящего времени занимала должность руководителя и ведущей аналитической программы «Apta».

Жайна Сламбек является лауреатом премии Союза журналистов Казахстана, обладателем ордена «Құрмет» и национальной телевизионной премии «Тұмар». За вклад в развитии отечественной тележурналистики была награждена Премией Президента Республики Казахстан.