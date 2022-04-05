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    12:13, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Жайна Сламбек возглавила телеканал «Хабар»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жайна Сламбек возглавила телеканал «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жайна Сламбек назначена директором телеканала «Хабар». Ранее она работала руководителем и ведущей аналитической программы «Apta» на телеканале «Qazaqstan».

    Жайна Сламбек родилась 12 ноября 1974 года, в селе Куандария, Кармакчинского района Кызылординской области. Закончила факультет журналистики Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

    После окончания университета начала трудовой путь в Агентстве «Хабар». С 1996 года по 2014 год работала корреспондентом, комментатором, исполнительным продюсером, директором дирекции информационно-аналитических программ.

    С февраля 2014 года до июля 2019 года работала на телеканале «Астана». Была автором и ведущей информационно-аналитической программы «Біздің уақыт».

    С августа 2019 года до настоящего времени занимала должность руководителя и ведущей аналитической программы «Apta».

    Жайна Сламбек является лауреатом премии Союза журналистов Казахстана, обладателем ордена «Құрмет» и национальной телевизионной премии «Тұмар». За вклад в развитии отечественной тележурналистики была награждена Премией Президента Республики Казахстан.


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