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Жайна Шекербекова вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 по боксу
15 Мая 2022 19:39

Жайна Шекербекова вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле Жайна Шекербекова вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Выступающая в весе до 52 кг Шекербекова вырвала победу у японки Ринки Киношиты.

За выход в полуфинал Жайна будет биться с Оленой Савчук из Италии. Поединок пройдет завтра, 16 мая.


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