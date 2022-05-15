20:20
15 Мая 2022 19:39
Жайна Шекербекова вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 по боксу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Стамбуле Жайна Шекербекова вышла в четвертьфинал чемпионата мира по боксу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Выступающая в весе до 52 кг Шекербекова вырвала победу у японки Ринки Киношиты.
За выход в полуфинал Жайна будет биться с Оленой Савчук из Италии. Поединок пройдет завтра, 16 мая.
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