РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:25, 18 Март 2023 | GMT +6

    Жайна Шекербекова одержала победу в первом поединке на ЧМ в Индии

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Жайна Шекербекова одержала победу в своем первом поединке на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На стадии 1/16 финала в весовой категории до 54 килограммов Шекербекова встретилась с представительницей Южной Кореи Э Чжи Им и выиграла у нее раздельным решением судей.

    Таким образом, Жайна Шекербекова вышла в 1/8 финала мирового первенства. Добавим, что она является трехкратной призеркой чемпионата мира: в 2018 году она выигрывала «серебро», в 2016 и 2022 годах — «бронзу». Также Шекербекова является чемпионкой Азии-2010 и вице-чемпионкой Азиатских игр 2014 года.

    Теги:
    Бокс Спорт
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Сегодня, 20:42
    Новый бренд Тараза – войлочные изделия
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!