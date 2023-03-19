Жайна Шекербекова одержала победу в первом поединке на ЧМ в Индии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Жайна Шекербекова одержала победу в своем первом поединке на женском чемпионате мира-2023 по боксу в Нью-Дели (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/16 финала в весовой категории до 54 килограммов Шекербекова встретилась с представительницей Южной Кореи Э Чжи Им и выиграла у нее раздельным решением судей.

Таким образом, Жайна Шекербекова вышла в 1/8 финала мирового первенства. Добавим, что она является трехкратной призеркой чемпионата мира: в 2018 году она выигрывала «серебро», в 2016 и 2022 годах — «бронзу». Также Шекербекова является чемпионкой Азии-2010 и вице-чемпионкой Азиатских игр 2014 года.