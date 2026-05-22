«Жайық Taza River»: чистота начинается с каждого из нас

В городском парке культуры и отдыха города Уральск в рамках идеологемы «Таза Қазақстан» была организована экологическая акция «Жайық Taza River». Главной целью мероприятия стало формирование экологической культуры среди молодежи, привлечение внимания общества к вопросам охраны природы и продвижение активной гражданской позиции, передает Kazinform.

В экологической акции принял участие заместитель акима Западно-Казахстанской области Каиржан Ермекович Мендигалиев. В ходе встречи с молодежью он подчеркнул важность защиты окружающей среды и отметил значимость проводимой работы в рамках инициативы «Таза Қазақстан» для общества.

В мероприятии приняли участие активные и известные представители молодежи региона, которые обменялись мнениями в открытом формате. В ходе встречи обсуждались вопросы развития экологических инициатив, роли молодежи в обществе, расширения волонтерской деятельности и формирования культуры экологического мышления. Участники отметили, что забота о природе — это не только задача государства, но и личная ответственность каждого гражданина.

Фото: Ресурсный центр по работе с молодежью ЗКО

В рамках акции молодежь совершила прогулку на теплоходе вдоль реки Жайық и провела очистку береговой линии от мусора. Кроме того, была организована посадка деревьев и реализованы конкретные мероприятия, направленные на улучшение экологической ситуации в регионе. На берегу также состоялась встреча в свободном формате, где участники поделились своими предложениями и мнениями по вопросам охраны окружающей среды.

Заместитель акима ЗКО Каиржан Мендигалиев в своем выступлении отметил:

— Главная цель сегодняшней встречи — донести до молодежи идеи «Таза Қазақстан» и сформировать активную гражданскую позицию. Экологическая культура — один из важнейших факторов, определяющих качество будущего страны. Поддержка молодежных инициатив в этом направлении — наша основная задача. С начала года в рамках акции «Таза Қазақстан» был запущен челлендж «Начни с себя». Его основная цель — объяснить молодежи и жителям, что забота о природе и окружающей среде начинается с каждого из нас.

В ходе встречи участники задавали вопросы спикерам, а также высказывали предложения по развитию экологического волонтерства, поддержке молодежных проектов и повышению экологической ответственности общества. Акция «Жайық Taza River» стала одной из значимых инициатив, направленных на развитие экологической культуры в регионе и формирование бережного отношения молодежи к природе.