08:16, 30 Май 2024 | GMT +6
Жайык отступает: уровень воды в реке постепенно снижается
Оперативную сводку по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 08:00 30 мая т.г. (по сравнению с 08:00 29 мая) представил областной Оперштаб ЧС, передает агентство Kazinform.
- с. Индербор - 8 см, уровень воды - 959 см, критический уровень - 845 см.
- с. Махамбет -2 см, уровень воды - 1016 см, критический уровень - 850 см.
- г. Атырау +0 см, уровень воды, 600 см, критический уровень - 550 см.
- с. Жанаталап +0 см, уровень воды - 431 см, критический уровень - 500 см.
- с. Еркинкала +0 см, уровень воды - 388 см, критический уровень - 450 см.