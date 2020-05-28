Жасыл ел: какой будет зарплата несовершеннолетних в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Охват несовершеннолетних по программе «Жасыл ел» будет увеличен. Об этом сообщила заместитель руководителя управления образования Нур-Султана Римма Имангазинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2019 году по программе «Жасыл ел» было охвачено 350 несовершеннолетних. В текущем году мы планируем увеличить охват до 500 человек. Оплата будет 34693 тенге в месяц», - сказала Римма Имангазинова во время онлайн брифинга.

Также по ее словам, впервые в текущем году также для оказания своевременной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обеспечена работа мобильной группы помощи 24/7.

«Мобильная группа в оперативном порядке реагирует и осуществляет выезды на основании обращений родителей и детей. Родители и дети могут получить помощь по телефону доверия 1409 круглосуточно. В данном направлении управлением образования продолжается», - заключила спикер.

Сегодня Р. Имангазинова рассказала о мерах помощи детям из социально уязвимых категорий населения, а также детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. По ее словам, в рамках предупреждения проявления наихудших форм детского труда ежегодно реализовывается государственный социальный заказ, направленный на охрану прав несовершеннолетних, профилактику правонарушениий среди несовершеннолетних и по предупреждению вовлечения детей в наихудшие формы детского труда.