Жасыл ел: какой будет зарплата несовершеннолетних в 2020 году
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Охват несовершеннолетних по программе «Жасыл ел» будет увеличен. Об этом сообщила заместитель руководителя управления образования Нур-Султана Римма Имангазинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В 2019 году по программе «Жасыл ел» было охвачено 350 несовершеннолетних. В текущем году мы планируем увеличить охват до 500 человек. Оплата будет 34693 тенге в месяц», - сказала Римма Имангазинова во время онлайн брифинга.
Также по ее словам, впервые в текущем году также для оказания своевременной помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, обеспечена работа мобильной группы помощи 24/7.
«Мобильная группа в оперативном порядке реагирует и осуществляет выезды на основании обращений родителей и детей. Родители и дети могут получить помощь по телефону доверия 1409 круглосуточно. В данном направлении управлением образования продолжается», - заключила спикер.
Сегодня Р. Имангазинова рассказала о мерах помощи детям из социально уязвимых категорий населения, а также детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. По ее словам, в рамках предупреждения проявления наихудших форм детского труда ежегодно реализовывается государственный социальный заказ, направленный на охрану прав несовершеннолетних, профилактику правонарушениий среди несовершеннолетних и по предупреждению вовлечения детей в наихудшие формы детского труда.
- ЕНТ будет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований
- Для отличившихся школьников организуют уроки с выездом в национальные парки
- Должны ли дети сдавать тестирование на поступление в первый класс
- Летнюю школу по программе четвертой четверти организуют в Алматы
- Выпускники со шпаргалкой лишатся возможности сдавать ЕНТ даже платно
- Более 760 тысяч учащихся приняли участие в акции «Час добропорядочности»
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана