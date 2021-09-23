«Жастар театры» представил жителям столицы новую постановку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Жастар театры» представил очередной спектакль жителям и гостям города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«Сегодняшний спектакль - это уникальная постановка Туфана Миннуллина. Это один из первых спектаклей, который был поставлен в 2007 году, когда театр только открылся. С тех пор он и полюбился зрителям. Постановка создана в жанре комедии для всех возрастов. Поскольку это комедия, спектакль стал одним из самых любимых у зрителей», - сказал актер «Жастар театры» Азамат Ескул.

Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный деятель Казахстана Нурканат Жакыпбай.

«Видно, что горожане очень скучают по театру. Поэтому сегодня на представление собралось немало людей. Зрители, пришедшие в наш театр, аплодировали и высказывали самые теплые пожелания», - отметила актриса «Жастар театры» Айман Есен.

Отметим, что мероприятие проводилось с полным соблюдением санитарных норм.

Сейчас в связи с открытием театрального сезона подобные мероприятия проходят во всех учреждениях культуры столицы. Расписание мероприятий можно посмотреть на официальных страницах театров в социальных сетях.

О том, какие культурные мероприятия проходят на этой неделе в Нур-Султане можно прочесть здесь.