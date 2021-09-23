РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:12, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    «Жастар театры» представил жителям столицы новую постановку

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Жастар театры» представил очередной спектакль жителям и гостям города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    «Сегодняшний спектакль - это уникальная постановка Туфана Миннуллина. Это один из первых спектаклей, который был поставлен в 2007 году, когда театр только открылся. С тех пор он и полюбился зрителям. Постановка создана в жанре комедии для всех возрастов. Поскольку это комедия, спектакль стал одним из самых любимых у зрителей», - сказал актер «Жастар театры» Азамат Ескул.

    Режиссер-постановщик спектакля - заслуженный деятель Казахстана Нурканат Жакыпбай.

    «Видно, что горожане очень скучают по театру. Поэтому сегодня на представление собралось немало людей. Зрители, пришедшие в наш театр, аплодировали и высказывали самые теплые пожелания», - отметила актриса «Жастар театры» Айман Есен.

    Отметим, что мероприятие проводилось с полным соблюдением санитарных норм.

    Сейчас в связи с открытием театрального сезона подобные мероприятия проходят во всех учреждениях культуры столицы. Расписание мероприятий можно посмотреть на официальных страницах театров в социальных сетях.

    О том, какие культурные мероприятия проходят на этой неделе в Нур-Султане можно прочесть здесь.


    Теги:
    Культура Астана Искусство
    Сейчас читают
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!