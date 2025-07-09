«Жастар Рухы» объединяет рабочую молодежь вокруг курса Президента

В селе Горная Ульбинка Восточно-Казахстанской области собрались около 500 делегатов со всех регионов страны. На мероприятии также присутствовали министр науки и высшего образования Саясат Нурбек и аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов.

На сегодня молодежное крыло «Жастар Рухы», объединяя в своих рядах порядка 100 тысяч человек, является крупнейшей молодежной организацией страны. Четвёртый год подряд республиканский лагерь остается единственной постоянно действующей молодежной площадкой, где обсуждаются актуальные вопросы по поддержке молодых граждан.

Как отметил в своем выступлении Ерлан Кошанов, особый импульс работе «Жастар Рухы» в свое время дал лично Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент обозначил три главных приоритета для молодежи, это: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм. Именно они определяют качество нового поколения.

Фото: Мажилис

— Патриотизм — это честная служба своему народу, знание своей истории, уважение к языку и, главное, готовность помочь Родине в решающий момент. И это не просто лозунги. Самое главное — быть верным своему Отечеству, заботиться о семье и уметь ставить интересы государства выше всего. Все инициативы Президента пронизаны именно такими простыми, но важными ценностями. Верховенство Закона и Порядка, концепция «Адал азамат», общенациональное движение «Таза Қазақстан» — всё это основа построения Справедливого Казахстана, — сказал он.

Председатель партии «AMANAT» напомнил, что по инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева 2025 год объявлен Годом рабочих профессий. Это решение призвано поддержать тех, кто честно работает во благо общества. В этом году молодежный лагерь собрал порядка 200 молодых людей — представителей рабочих специальностей — инженеров, шахтеров, металлургов, словом, тех, кто ежедневно своим трудом двигает экономику вперед.

— «Адал азамат» всегда пользуется уважением, а честный труд всегда ценится. Рабочая молодежь не должна выпадать из нашего поля зрения. Мы должны всегда поддерживать ее, уделять особое внимание. Поэтому партия «AMANAT» совместно с Правительством запускает новый проект «Жұмысшы жастар аманаты». Его цель — содействовать решению социальных вопросов рабочей молодежи, в том числе вопросов жилищной поддержки и развития кадрового потенциала, — сказал он.

Спикер Мажилиса отметил, что именно среди рабочей молодежи необходимо искать талантливых лидеров, включать их в кадровый резерв партии, помогать им расти на государственной службе, выдвигать их в депутатский корпус и на руководящие должности в самых различных сферах. Один из успешных примеров — это нынешний аким города Сатпаев Мурат Бурибаев, который ранее работал на обогатительной фабрике. Он как никто другой понимает нужды трудового человека, и этот опыт помогает ему на государственной службе.

Фото: Мажилис

Говоря о новых вызовах современности, Ерлан Кошанов обратил особое внимание на развитие искусственного интеллекта и цифровизации. Под руководством Главы государства создается Международный консультативный совет по искусственному интеллекту. Депутаты Мажилиса приняли в первом чтении законопроект об искусственном интеллекте. Также продолжается разработка Цифрового кодекса. А уже в сентябре этого года на площадке Мажилиса пройдут парламентские слушания по вопросам искусственного интеллекта, где может принять участие и присутствующая молодежь. Председатель партии также предложил рассмотреть возможность введения отдельной квоты по выделению грантов на научную деятельность исключительно для молодых ученых.

Спикер Мажилиса особо отметил, что активисты «Жастар Рухы» никогда не оставалась в стороне от обсуждения самых злободневных тем. К примеру, на заседании лагеря в прошлом году в Туркестанской области, звучало много предложений по решению проблем лудомании, наркомании, закредитованности, безработицы и тому подобных. В результате, по инициативе партии «AMANAT», все они нашли отражение на уровне законов и сегодня системно решаются на государственном уровне. Это наглядный показатель эффективности молодежных дискуссий.

Таким образом предложения активистов «Жастар Рухы» становятся катализатором перемен и двигателем прогресса. Именно рухтастар одними из первых подхватили инициативу Главы государства «Таза Қазақстан», которая во многом благодаря им из экологической акции превратилась в общенациональное движение, формирующие новый «зеленый» образ мышления. Молодые партийцы всегда одними из первых приходят на помощь во время сложных ситуаций и стихийных бедствий, и этим показывают настоящий пример гражданской ответственности.

Необходимо отметить, что дискуссия по вопросу строительства АЭС также получила хорошую поддержку на площадке молодежного лагеря в прошлом году. В результате широкой информационной кампании большинство граждан поддержали прогрессивную инициативу Президента. И самое главное, что именно молодежные лидеры помогли преодолеть все фобии вокруг атомной энергетики у широких слоев общества.

В ходе заседания также выступили некоторые делегаты. Председатель молодежного совета АО «Алюминий Казахстана» Дамир Баймагамбетов рассказал об имеющихся мерах поддержки молодежи на их предприятии. Молодым специалистам предоставляется бесплатное арендное жильё сроком до восьми лет с возможностью выкупа на льготных условиях. Данную практику партия «AMANAT» намерена продвигать и на других производственных предприятиях.

Гидрометаллург из Риддера Ольга Ушакова предложила развивать профориентационную работу в школах, чтобы зажечь в подростках интерес к рабочим специальностям.

В целом, в работе лагеря принимают участие молодежные лидеры со всех уголков Казахстана, государственные и общественные деятели, депутаты Мажилиса от партии «AMANAT». В период с 7 по 10 июля т. г. молодежных делегатов ожидают интенсивные семинары и тренинги, оживленные дискуссии по самым актуальным темам, обмен опытом. Кроме того, они примут участие в этнофестивале «Алтай-2025».