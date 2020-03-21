Жасотановцы оказывают помощь жителям Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Волонтеры МК «Jas Otan» оказали помощь 100 жителям Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Атырау присоединился к республиканской акции «#Bizbirgemiznurotan» по обеспечению нуждающихся продуктами первой необходимости, а также средствами для профилактики коронавируса. Помощь оказывается малообеспеченным многодетным семьям, людям с особыми потребностями, ветеранам и одиноким пожилым людям. Волонтеры МК «Jas Otan» уже оказали помощь первым ста горожанам», - сообщили в пресс-службе атырауского филиала партии «Nur Otan».

В филиале также отметили, что в рамках акции в Атырау открыт специальный фонд помощи малообеспеченным.

Фото: www.rbc.ru