Жасмина Тузелова завоевала Гран-при шестого сезона «Бала дауысы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 9 октября, на сцене Центрального концертного зала «Казахстан» были подведены итоги шестого сезона Национального детского песенного конкурса «Бала дауысы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс проводится Фондом Алии Назарбаевой «Жандану әлемі» при поддержке Министерства культуры и спорта РК и Фонда Нурсултана Назарбаева.

В рамках финальных концертных программ 17 детей-финалистов из 14 областей, городов Шымкента, Алматы и Нур-Султана продемонстрировали свое творчество на большой сцене. Талантливые юные вокалисты стали победителями дистанционного отборочного тура, проходившего с 25 марта по 15 мая 2021 года, в котором приняло участие 5 583 детей в возрасте от 8 до 12 лет.

Седьмого октября состоялась концертная программа «Зарубежные и отечественные хиты», в рамках которой юные артисты представили свои уникальные номера, исполнив популярные композиции. Кардинальное отличие финальных концертных программ было в том, что финалисты исполнили известные хиты в сопровождении бэнда под управлением Ильи Башкатова. Оценивали выступления детей известные деятели в сфере искусства, среди которых Али Окапов, Айгерим Ракишева (Ayree), Ерден Жаксыбеков, Бейбут Кушкалиев и Диана Снегина.

Девятого октября состоялся гала-концерт «С днем рождения, «Бала дауысы!»», посвященный 5-летию Конкурса и 30-летию Независимости нашей Родины. Дети вместе с наставниками – финалистами прошлых лет - исполнили популярные и авторские песенные композиции.

Выступление каждого юного вокалиста было отмечено любовью к музыке и профессиональной подготовкой. Финальные концертные программы юбилейного сезона стали одним из самых грандиозных и масштабных культурных мероприятий нынешнего года.

Обладательницей Гран-при шестого сезона – гранта на обучение в Национальном университете искусств – стала Жасмина Тузелова из Нур-Султана. Невероятное выступление восьмилетней Жасмины покорило сердца профессионального жюри.

Первой премии удостоена Амина Асгатова из Мангистауской области, вторые премии вручены Юлии Макс из Алматы и Виктору Емельянову из Карагандинской области, три финалиста стали обладателями третьей премии – Алтынай Толеген из Атырауской области, Мадияр Серик из Кызылординской области и Майя Болат из Туркестанской области. В номинации «Приз телезрителей» победителем в голосовании стал Санжар Даукенов из Западно-Казастанской области.

Организаторы проекта выразили благодарность родителям и их педагогам за бесценный вклад в воспитание талантливых ребят, за веру в них и умение вдохновлять на покорение новых вершин. С 2016 года «Бала дауысы» ежегодно открывает новые таланты и воспитывает будущее поколение ярких и неповторимых артистов. Это не просто конкурс, это – удивительный мир, в котором осуществляются самые смелые желания и сокровенные мечты!