Жасмина Тузелова завоевала Гран-при шестого сезона «Бала дауысы»
Конкурс проводится Фондом Алии Назарбаевой «Жандану әлемі» при поддержке Министерства культуры и спорта РК и Фонда Нурсултана Назарбаева.
В рамках финальных концертных программ 17 детей-финалистов из 14 областей, городов Шымкента, Алматы и Нур-Султана продемонстрировали свое творчество на большой сцене. Талантливые юные вокалисты стали победителями дистанционного отборочного тура, проходившего с 25 марта по 15 мая 2021 года, в котором приняло участие 5 583 детей в возрасте от 8 до 12 лет.
Седьмого октября состоялась концертная программа «Зарубежные и отечественные хиты», в рамках которой юные артисты представили свои уникальные номера, исполнив популярные композиции. Кардинальное отличие финальных концертных программ было в том, что финалисты исполнили известные хиты в сопровождении бэнда под управлением Ильи Башкатова. Оценивали выступления детей известные деятели в сфере искусства, среди которых Али Окапов, Айгерим Ракишева (Ayree), Ерден Жаксыбеков, Бейбут Кушкалиев и Диана Снегина.
Девятого октября состоялся гала-концерт «С днем рождения, «Бала дауысы!»», посвященный 5-летию Конкурса и 30-летию Независимости нашей Родины. Дети вместе с наставниками – финалистами прошлых лет - исполнили популярные и авторские песенные композиции.
Выступление каждого юного вокалиста было отмечено любовью к музыке и профессиональной подготовкой. Финальные концертные программы юбилейного сезона стали одним из самых грандиозных и масштабных культурных мероприятий нынешнего года.
Обладательницей Гран-при шестого сезона – гранта на обучение в Национальном университете искусств – стала Жасмина Тузелова из Нур-Султана. Невероятное выступление восьмилетней Жасмины покорило сердца профессионального жюри.
Первой премии удостоена Амина Асгатова из Мангистауской области, вторые премии вручены Юлии Макс из Алматы и Виктору Емельянову из Карагандинской области, три финалиста стали обладателями третьей премии – Алтынай Толеген из Атырауской области, Мадияр Серик из Кызылординской области и Майя Болат из Туркестанской области. В номинации «Приз телезрителей» победителем в голосовании стал Санжар Даукенов из Западно-Казастанской области.
Организаторы проекта выразили благодарность родителям и их педагогам за бесценный вклад в воспитание талантливых ребят, за веру в них и умение вдохновлять на покорение новых вершин. С 2016 года «Бала дауысы» ежегодно открывает новые таланты и воспитывает будущее поколение ярких и неповторимых артистов. Это не просто конкурс, это – удивительный мир, в котором осуществляются самые смелые желания и сокровенные мечты!