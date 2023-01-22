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Жасмин Кизатова  вышла в финал ЧА-2023 до 22 лет по боксу

22 Января 2023, 18:00
Жасмин Кизатова  вышла в финал ЧА-2023 до 22 лет по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Определилась первая финалистка чемпионата Азии до 22 лет по боксу в Бангкоке (Таиланд) в составе женской сборной Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В полуфинале в весовой категории до 70 килограммов Жасмин Кизатова сразилась с представительницей Вьетнама Труонг Мин Тху Кюнх и победила ее техническим нокаутом в третьем раунде. Во втором и третьем раундах рефери отсчитала Тху Кюнх нокдаун, после чего зафиксировала досрочную победу Кизатовой.

Таким образом, Кизатова вышла в финал континентального первенства и будет биться там за «золото». Она стала первой казахстанкой, которой удалось пробиться в финал турнира: ранее выступление с «бронзой» завершили Молдир Тойкова (50 кг), Анель Сакыш (54 кг), Виктория Графеева (57 кг), Шахназ Исаева (60 кг), Назерке Серик (63 кг) и Акнар Ищанова (66 кг). Также сегодня за выход в финал у Казахстана поборются Дана Дидай (75 кг) и Гульсая Ержан (81 кг).


Фото: sports.kz

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