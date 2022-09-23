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    11:04, 23 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Жаслан Мадиев освобожден от должности первого вице-министра МЦРИАП

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Мадиев Жаслан Хасенович освобожден от должности первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Жаслан Мадиев родился в 1983 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.

    Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом управления по работе с международными финансовыми институтами департамента международных отношений АО «Альянс Банк».

    В 2007-2018 гг. работал в структурах компаний «Фонд устойчивого развития «Казына», АО ФНБ «Самрук-Казына», «Kazyna Capital Management», АО «Банк развития Казахстана», АО «НК «Казахстан Темир Жолы».

    В 2019-2020 гг. — вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

    В 2020-2022 гг. — заместитель председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

    С января 2022 года по настоящее время являлся первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.


    Фото: primeminister.kz




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