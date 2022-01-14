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Жаслан Мадиев назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

14 Января 2022 09:03
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Жаслан Мадиев назначен первым вице-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Мадиев Жаслан Хасенович назначен на должность первого вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

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Мадиев Жаслан Хасенович родился в 1983 году в г. Алматы.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Колумбийский университет, Массачусетский технологический институт.
Трудовую деятельность начал в 2004 году специалистом Управления по работе с международными финансовыми институтами Департамента международных отношений АО «Альянс Банк».
В 2007-2008 гг. — главный менеджер Департамента корпоративного финансирования АО «Фонд устойчивого развития «Казына».
В 2008 году работал в Центре стратегического анализа и исследований Администрации Президента Республики Казахстан, АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».
2009-2010 гг. — заместитель председателя Правления АО «KAZYNA CAPITAL MANAGEMENT».
2010-2014 гг. — управляющий директор-член, заместитель председателя Правления АО «Банк развития Казахстана».
2014-2015 гг занимал руководящие должности в структуре Национального Банка РК.
2017-2018 гг — и.о вице-президента, вице-президент по финансам АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы».
В 2018 году назначен председателем Правления по финансам АО «Национальная компания «Казахстан Темир Жолы».
В 2019-2020 гг - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.
С октября 2020 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
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#Правительство РК   #Назначения   #МЦРИАП  
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