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    15:50, 09 Октябрь 2023 | GMT +6

    Жасын Биркенов назначен директором телеканала «Хабар 24»

    Хабар
    Фото: пресс-служба АО «Агентства «Хабар»

    Жасын Биркенов возглавил телеканал «Хабар 24». До этого времени он занимал должность директора ТОО «Атырау-Акпарат», передает агентство Kazinform

    По информации АО «Агентства «Хабар». Жасын Ерсинулы начал свою трудовую деятельность в 2006 году. В разные годы он работал на каналах МТРК (Петропавловск),   «Қазақстан-Петропавл», а также «Қазақстан» и «7 канал».

    Был автором и ведущим тематических программ «Сұхбат», «Өзекті», «Тексердік», «Баспасөзге шолу», «Әкім» на телеканале «Хабар 24». Работал главным редактором, шеф-редактором канала. Также был собственным корреспондентом «Хабар 24» в Узбекистане и Украине.

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    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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