Жасын Биркенов назначен директором телеканала «Хабар 24»

Жасын Биркенов возглавил телеканал «Хабар 24». До этого времени он занимал должность директора ТОО «Атырау-Акпарат», передает агентство Kazinform.

По информации АО «Агентства «Хабар». Жасын Ерсинулы начал свою трудовую деятельность в 2006 году. В разные годы он работал на каналах МТРК (Петропавловск), «Қазақстан-Петропавл», а также «Қазақстан» и «7 канал».

Был автором и ведущим тематических программ «Сұхбат», «Өзекті», «Тексердік», «Баспасөзге шолу», «Әкім» на телеканале «Хабар 24». Работал главным редактором, шеф-редактором канала. Также был собственным корреспондентом «Хабар 24» в Узбекистане и Украине.