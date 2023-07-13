Жару выше 40 градусов в Петропавловске регистрировали в 1940-м году

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - По многолетним данным, по городу Петропавловску максимум за июль был отмечен 18-го июля 1940-го года. Тогда температура воздуха составила 40,5 градусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», вчера, 12-го июля, метеостанции в Петропавловске зарегистрировали 40 градусов.

Жаркие дни наблюдались по области в отдельные дни июля 2021-го года. Тогда в первый день июля по всему региону отмечалась сильная жара - 35-37 градусов. Днем 2-го июля - 37-39 градусов. Метеостанции в Тимирязево и Рузаевке фиксировали 40,1 и 40,5 градуса, соответственно. 3-го июля воздух прогревался до 40 градусов в Рузаевке и Чкалово.

«В Петропавловске в июле прошлого года температура воздуха не поднималась выше 39 градусов. 12-го июля 2023-го года воздух прогрелся до 40 градусов. Побит максимальный рекорд дня, который держался с 1968-го года - 33,5 градусов», - отметила заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» Наталия Левина.