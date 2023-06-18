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    01:42, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поля повышенного давления сохранит свое влияние на востоке, в центре РК, где сохраняется погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    Западные, северные и южные регионы Казахстана окажутся под влияние циклона и атмосферных фронтов, пройдут кратковременные дожди с грозами, на западе страны прогнозируется град, на юге - шквал. На большей части республики сохраняется усиление ветра.

    Днем на большей части области Улытау, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, в области Жетысу, на юге области Абай и Восточно-Казахстанской, Карагандинской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей сохраняется сильная жара.

    В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Акмолинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, в области Абай, Жетысу, на юге Алматинской, на востоке Северо-Казахстаской, на севере, западе Павлодарской, на севере, востоке, юге Атырауской, на юге, в центре области Улытау, Карагандинской, в южной половине Костанайской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    На юге, востоке, северо-востоке Западно-Казахстанской ожидается высокая пожарная опасность.


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