+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 20 °С
USD 403.79 EUR 452.77
RUB 5.82 CNY 57.08
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жару и грозы прогнозируют в Казахстане 22 июня

22 Июня 2020 02:21
Поделиться:
Жару и грозы прогнозируют в Казахстане 22 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики, местами пройдут дожди с грозами, на севере местами возможен град. Местами сохраняется усиление ветра. На севере и востоке ночью и утром местами ожидается туман. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Шторм ожидается в четырех областях республики
Неустойчивую погоду прогнозируют 21 июня в Казахстане О шторме предупредили жителей нескольких областей Без осадков будет в Казахстане 20 июня

По информации РГП «Казгидромет», в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидаются гроза, возможен град, ночью и утром местами - туман.

В Костанайской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами - туман.

В Жамбылской, днем в Павлодарской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Атырауской области сохраняется, в Жамбылской, Туркестанской областях ожидается сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив