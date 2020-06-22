Жару и грозы прогнозируют в Казахстане 22 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов неустойчивый характер погоды сохраняется на большей части республики, местами пройдут дожди с грозами, на севере местами возможен град. Местами сохраняется усиление ветра. На севере и востоке ночью и утром местами ожидается туман. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидаются гроза, возможен град, ночью и утром местами - туман.

В Костанайской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами - туман.

В Жамбылской, днем в Павлодарской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Атырауской области сохраняется, в Жамбылской, Туркестанской областях ожидается сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.