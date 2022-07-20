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Жару до 44 градусов обещают жителям Жамбылской области
20 Июля 2022 03:36

Жару до 44 градусов обещают жителям Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Чрезвычайно сильную жару обещают жителям Жамбылской области синоптики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Жамбылского областного центра гидрометеорологии, на территории региона с 20 июля ожидается повышение наружной температуры воздуха до +44 градусов. Кроме того, с 18 по 21 июля имеется угроза усиления ветра с порывами до 23 метров в секунду.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области разослал жамбылцам СМС-сообщения об усилении ветра, а также о надвигающейся жаре.

Метеорологи констатируют жаркий и сухой июль 2022 года. Причина этому – антициклон, накрывший территорию жамбылского региона, как и всего юга Казахстана.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям напомнили, что водителям необходимо по возможности избегать дальних поездок по трассам в безлюдной местности, а жителям населенных пунктов не забывать головной убор. И обязательно надо брать с собой запас воды. Жителям рекомендуется открывать окна только ранним утром для проветривания, а также почаще проводить влажную уборку в доме.

Как сообщалось, на большей части Казахстана ложбина северо-западного циклона принесет дожди с грозами и усилением ветра, на северо-западе страны ожидается град, на юго-западе и юге – пыльная буря. И только на южные и юго-восточные регионы Казахстана сохранит свое влияние отрог антициклона – ожидается погода без осадков.


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Автор:
Корреспондент

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