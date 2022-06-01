1 Июня 2022 14:25

Жару до 34 градусов прогнозируют в июне в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в июне средняя температура воздуха ожидается около нормы – 19-20 градусов тепла. Об этом сообщили в филиале РГП «Казгидромет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первой декаде ожидаются дожди, грозы, град и шквал. Только 2-го июня прогнозируется погода без осадков. Днем воздуха прогреется до 20-25 тепла. В этот день ветер с северо-западного изменится на северо-восточный. Со скоростью 9-14 метров секунду и порывами 15-20 метров в секунду он будет преобладать всю десятидневку.

3-го июня на севере, востоке области пройдет дождь, гроза, град. Температура воздуха ночью - 5-10, днем - 18-23 тепла.

4-го июня на востоке области снова ожидается дождь, гроза, град. Ночью похолодает до 5-10 градусов, днем – до 15-20 тепла.

5-го июня будет дождливо на севере, западе области. Возможна гроза. Днем температура воздуха повысится до 18-23 градусов.

6-го июня снова на севере и западе области – дождь и гроза. Но уже потеплеет ночью до 8-13, днем – до 22-27 градусов.

7-го июня в северной половине региона - дождь, гроза. Температура воздуха ночью - 10-15, днем - 25-30 тепла.

8-го июня на западе области - дождь, гроза, град, шквал. Ночью столбик термометра поднимется до 13-18, днем - 25-30 градусов.

9-го июня ожидается усиление порывов ветра до 23 метров в секунду. По всей области пройдет дождь. В западной части - сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью ожидается 13-18, днем – до 27 тепла.

10-го июня дождь возможен ночью. И уже на востоке региона – гроза, град и шквал. Температура воздуха ночью - 10-15, днем - плюс 20-25 градусов.

Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от 16-21 до 4-9 тепла, днем - от 29-34 до 17-22 градусов.

В первой половине третьей декады предполагается понижение температуры ночью до 7-12, днем - до 20-25 градусов. Затем прогнозируется повышение - ночью до 12-17, днем - до плюс 25-30.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы - 33-49 мм.

Кратковременный дождь, гроза, ветер со скоростью 15-20 метров в секунду предполагаются в начале второй декады и часто в третьей декаде.