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Жаркын Кусаинов назначен начальником департамента внутренних расследований Генпрокуратуры РК

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
24 Февраля 2023, 13:40
Жаркын Кусаинов назначен начальником департамента внутренних расследований Генпрокуратуры РК Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На должность начальника департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры назначен старший советник юстиции Жаркын Куанышевич Кусаинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Генеральной прокуратуры.

Жаркын Кусаинов родился 1976 году. Окончил Казахский государственный юридический университет по специальности «Правоведение».

Службу начал в 1993 году в системе органов Главной военной прокуратуры.

С 2001 по 2017 годы работал в прокуратуре г. Алматы, в Генеральной прокуратуре, в том числе на руководящих должностях.

С 2017 года 2020 годы был руководителем прокуратуры Медеуского района г. Алматы, заместителем прокурора, затем прокурором Жамбылской области.

До настоящего назначения был первым заместителем прокурора г. Астаны.

Стаж работы на государственной службе более 26 лет.


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