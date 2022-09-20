20 Сентября 2022, 21:00

Жаркую погоду прогнозируют в ближайшие три дня в Астане, Алматы и Шымкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Синоптики озвучили прогноз погоды на 21-23 сентября в трех мегаполисах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 21 сентября будет переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 26-28 тепла.

22 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 26-28 тепла.

23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 24-26 тепла.

В Алматы 21 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 27-29 тепла.

22 сентября: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, при грозе порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 28-30 тепла.

23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, при грозе порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 28-30 тепла.

В Шымкенте 21 сентября прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 32-34 тепла.

22-23 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 32-34 тепла.