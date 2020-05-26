Жаркое лето: дополнительные пожарные посты откроют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Лето в Карагандинской области ожидается жарким и засушливым. В связи с этим необходимо усилить защиту лесов и природных территорий от пожаров. В регионе действует оперативный штаб. Планируется создание новых пожарных постов и оснащение дополнительной техникой действующих дружин, передает корреспондент МИА «Казифнорм».

На аппаратном совещании в акимате области обсудили готовность к прохождению пожароопасного и купального периодов.

Глава региона Женис Касымбек поручил укрепить защиту от природных пожаров и следить за безопасностью в местах купания.

«Необходимо активизировать работу по деятельности пожарных постов. Сегодня их 14. В этом году мы планируем для создания новых пожарных постов передать в сельские населённые пункты 6 единиц техники. Материально-техническое оснащение также финансируют районные акиматы. Во всех районах проводятся пожарно-тактические учения по тушению природных пожаров. 11-12 июня планируются областные учения в Осакаровском районе на территории национального парка «Буйратау», - доложил начальник ДЧС области Ибрагим Кульшимбаев.

По его словам, в ходе учений презентуют систему видеомониторинга «Лесной дозор». Она представляет собой сеть видеокамер кругового обзора с дальностью не менее 35-40 км и 40-кратным зумом.

В области действует 36 пожарных частей и 6 спасательных подразделений ДЧС, оснащённых 382 единицами автотехники, отметил руководитель ведомства.

В преддверии купального сезона определены безопасные места массового отдыха. Разрешено купаться в 83 водоёмах.

Аким области потребовал принять все необходимые меры для предотвращения гибели людей на воде.

В Карагандинской области площадь государственного лесного фонда составляет 614,7 тыс. га, из которых покрытых лесом угодий - 152,3 тыс. га. Общая площадь особо охраняемых природных территорий - 52,9 тыс. га.