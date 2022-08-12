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Жарко и сухо будет в Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня
12 Августа 2022 16:30

Жарко и сухо будет в Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Синоптики дали прогноз погоды в трех мегаполисах страны на 13-15 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Алматы 13 августа ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 29-31 тепла.

14 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 32-34 тепла.

15 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 33-35 тепла.

В Шымкенте 13 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 34-36 тепла.

14 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 37-39 тепла.

15 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 22-24, днем 38-40 тепла.

В Нур-Султане 13 августа ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 24-26 тепла.

14 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 25-27 тепла.

15 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 22-24 тепла.


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