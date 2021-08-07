Жаркая погода в большинстве регионов Казахстана ожидается 7 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В большинстве регионов Казахстана 7 августа ожидается сильная жара, местами гроза и шквалистый ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Актау ясно, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 24-26 градусов тепла, днём 32-34 жары. В Мангистауской области местами очень сильная жара до 43-46 градусов.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днём 31-33 жары. По области местами ожидается гроз, на юге сохраняется сильная жара до 38 градусов.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днём 36-38 жары.

В Караганде ясно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днём 28-30 тепла. По области местами ожидается гроза, местами сохраняется сильная жара до 36 градусов.

В Кокшетау переменная облачность, днём дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днём 23-25 тепла. В Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, шквал.

В Костанае переменная облачность, ночью дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 14-16 градусов тепла, днём 25-27 тепла. По области местами ожидаются гроза, град, шквал.

В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 24-26 градусов тепла, днём 39-41 жары.

В Павлодаре переменная облачность, днём дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днём 31-33 жары. По области местами ожидается гроза.

В Петропавловске облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днём 23-25 тепла.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днём 32-34 жары.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус тепла, днём 35-37 жары.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 градусов тепла, днём 38-40 жары. По области местами ожидается пыльная буря.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днём 32-34 жары.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днём 27-29 тепла.

В Нур-Султане переменная облачность, днём дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днём 29-31 жары.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 19-21 градус тепла, днём 32-34 жары.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днём 37-39 жары.