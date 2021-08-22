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Жаркая погода сохранится на территории Казахстана 23 августа

22 Августа 2021 23:53
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Жаркая погода сохранится на территории Казахстана 23 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жаркая погода без осадков ожидается на территории Казахстана 23 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Актау ясно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 25-27 градусов тепла, днём 34-36 жары. На юге Мангистауской области сохранится сильная жара 40 градусов.

В Актобе ясно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днём 34-36 жары.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 24-26 градусов тепла, днём 37-39 жары.

В Караганде ясно, без осадков, ветер 9-14, днём порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днём 28-30 тепла.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днём 31-33 жары.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура ночью 18-20 градусов тепла, днём 33-35 жары.

В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 9-14, днём порывы 15-20 м/с с пыльной бурей. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днём 34-36 жары. В центре Кызылординской области сохраняется пыльная буря.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днём 28-30 тепла.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер ночью 0-5, днём 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днём 32-34 жары.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов тепла, днём 32-34 жары.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днём 34-36 жары.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днём 33-35 жары.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днём 39-41 жары.

В Усть-Каменогорске ясно, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днём 26-28 тепла.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер ночью 3-8, днём 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днём 29-31 жары.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 17-19 градусов тепла, днём 31-33 жары.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днём 36-38 жары.

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#Казгидромет   #Погода   #Природа  
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