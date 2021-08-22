Жаркая погода ожидается в Казахстане 22 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жаркая погода ожидается на большей части территории Казахстана 22 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Актау ясно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов тепла, днём 35-37 жары.

В Актобе ясно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днём 36-38 жары.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 24-26 градусов тепла, днём 38-40 жары.

В Караганде ясно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днём 28-30 тепла. На юге области ожидается жара до 35 градусов.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днём 31-33 жары. В Акмолинской области ожидается гроза, местами сильная жара до 36 градусов.

В Костанае ясно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура ночью 18-20 градусов тепла, днём 32-34 жары.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днём 35-37 жары. По области ожидается пыльная буря.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днём 26-28 тепла. По области местами ожидается гроза.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днём 32-34 жары. В Северо-Казахстанской области ожидается гроза.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днём 30-32 жары.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днём 34-36 жары.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днём 36-38 жары. По области ожидается пыльная буря.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днём 39-41 жары. В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днём 25-27 тепла.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днём 30-32 жары.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 17-19 градусов тепла, днём 30-32 жары.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днём 36-38 жары.