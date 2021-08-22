-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:21
-
-
-
-
-
-
вчера 17:51
-
-
Жаркая погода ожидается в Казахстане 22 августа
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жаркая погода ожидается на большей части территории Казахстана 22 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Актау ясно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов тепла, днём 35-37 жары.
В Актобе ясно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днём 36-38 жары.
В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 24-26 градусов тепла, днём 38-40 жары.
В Караганде ясно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днём 28-30 тепла. На юге области ожидается жара до 35 градусов.
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днём 31-33 жары. В Акмолинской области ожидается гроза, местами сильная жара до 36 градусов.
В Костанае ясно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура ночью 18-20 градусов тепла, днём 32-34 жары.
В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днём 35-37 жары. По области ожидается пыльная буря.
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днём 26-28 тепла. По области местами ожидается гроза.
В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днём 32-34 жары. В Северо-Казахстанской области ожидается гроза.
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днём 30-32 жары.
В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днём 34-36 жары.
В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днём 36-38 жары. По области ожидается пыльная буря.
В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днём 39-41 жары. В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза.
В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днём 25-27 тепла.
В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днём 30-32 жары.
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 17-19 градусов тепла, днём 30-32 жары.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днём 36-38 жары.
- Экологическая экспедиция с участием казахстанцев завершилась в Арктике
- 39 жителей Шымкента пожаловались на укусы скорпионов
- Неблагоприятные метеоусловия будут в Актобе, Петропавловске и Костанае
- Усиление ветра ожидается в Казахстане 21 августа
- 40-градусная жара ожидается в выходные в нескольких регионах Казахстана
- Погода без осадков: прогноз погоды на три дня
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана