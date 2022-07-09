9 Июля 2022 00:14

Жаркая погода ожидается в большинстве городов Казахстана 9 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В восточной и западной частях страны пройдут грозы и дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Актау ясно, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса, днем 30-32 тепла. В области без осадков.

В Актобе переменная облачность, небольшой дождь, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов, днем 26-28 тепла. На севере, востоке области небольшой дождь, гроза. В области объявлено штормовое предупреждение.

В Атырау малооблачно, без осадков, ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днем 32-34 жары. В области без осадков.

В Караганде переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер 5-10, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 22-24 градусов. На большей части области кратковременный дождь, гроза. В области объявлено штормовое предупреждение.

В Кокшетау переменная облачность, небольшой дождь, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов, днем 26-28 градусов тепла. На севере, востоке области небольшой дождь, гроза. В области объявлено штормовое предупреждение.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 28-30 тепла. На юге области дождь, гроза. В области объявлено штормовое предупреждение.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов, днем 29-31 жары. В области без осадков. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодаре переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, град, ветер 9-14 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 26-28 тепла. В южной половине области дождь, гроза, град. В области объявлено штормовое предупреждение.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер ночью 2-7, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов, днем 26-28 тепла. В области без осадков.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 30-32 жары. В горных районах дождь, гроза, град.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 33-35 градусов жары. В области без осадков. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днем 30-32 тепла. В области без осадков.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, дождь, гроза, ветер 5-10, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 24-26 тепла. На большей части области дождь, гроза. В области объявлено штормовое предупреждение.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днем 25-27 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 16-18 градусов, днем 26-28 тепла. На юге, востоке и в горных районах области дождь, гроза.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 31-33 жары. В области без осадков. На севере, в пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах республики.