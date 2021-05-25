Жаркая погода ожидается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Летнюю погоду без осадков прогнозируют синоптики в ближайшие дни в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации «Казгидромет», на территории Казахстана по-прежнему сохраняется летняя погода.

«Теплые и сухие воздушные массы с юга обусловят жаркие и сухие дни. На западе страны ожидаются 30-39°С, и даже на северной половине столбики термометров в дневные часы покажут нечасто наблюдающиеся 30-38°С.

Южная и восточная половина республики не хотят уступать, температура будет стремительно повышаться, и достигнет отметки 30-40°С на юге, и 30-36°С на востоке», - сообщили в РГП «Казгидромет».

По городу Алматы в ближайшие три дня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью покажет +16-18, днем +30-32 градусов тепла.