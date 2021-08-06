Жаркая погода ожидается на территории Казахстана 6 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сильная жара ожидается на территории Казахстана 6 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов тепла, днём 32-34 жары.

В Актобе облачно, дождь, гроза, ветер 5-10, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днём 30-32 жары. По области местами ожидается гроза, на юге сохраняется сильная жара до 38 градусов.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 24-26 градусов тепла, днём 36-38 жары. По области местами ожидаются гроза.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днём 29-31 жары. По области местами сохраняется сильная жара до 35 градусов.

В Кокшетау переменная облачность, днём дождь, гроза, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днём 30-32 жары. В Акмолинской области местами ожидается гроза.

В Костанае переменная облачность, днём дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура ночью 19-21 градус тепла, днём 29-31 жары. По области местами ожидается гроза, днём на юге области сильная жара до 37 градусов.

В Кызылорде ясно, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 24-26 градусов тепла, днём 39-41 жары. По области местами пыльная буря, сильная жара до 42 градусов.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днём 27-29 тепла.

В Петропавловске переменная облачность, днём дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днём 29-31 жары.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днём 32-34 жары.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днём 35-37 жары.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 24-26 градусов тепла, днём 39-41 жары. По области местами ожидается пыльная буря.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днём 31-33 жары. В Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара до 35 градусов.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, ночью дождь, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днём 25-27 тепла. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днём 30-32 жары.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 20-22 градуса тепла, днём 32-34 жары.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днём 37-39 жары.