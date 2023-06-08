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Жаркая погода ожидается на большей части территории Казахстана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
8 Июня 2023, 00:43
Жаркая погода ожидается на большей части территории Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана 8 июня сохранится неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут кратковременные дожди с грозами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Лишь на западе, юге республики погода преимущественно будет без осадков.

По стране будет наблюдаться усиление ветра. На севере, северо-западе - град, пыльная буря, шквал.

На северо-западе Павлодарской, Абайской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется сильная жара.

На севере, в центре Алматинской области, на юге Жетысуской области ожидается сильная жара.

На большей части Алматинской, Павлодарской, Улытауской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Жамбылской и в Жетысуской областей, на западе Туркестанской, на юге Карагандинской областей сохранится жара.

В Туркестанской, Актюбинской, Кызылординской, Алматинской, Мангыстауской, Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Абайской, Восточно-Казахстанской областях и в Жетысуской области, в южной половине Костанайской, в восточной половине Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Карагандинской, в центре Улытауской, на востоке, севере Атырауской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, в 17 регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение.


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