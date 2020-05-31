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Жаркая погода без осадков будет в Казахстане 31 мая
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием отрога антициклона на большей части Казахстана все также сохраняется жаркая погода без осадков. Однако, на запад и северо-запад страны начинает оказывать влияние ложбина циклона – местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на юге и юго-западе – пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Днем в Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Актюбинской, Костанайской областях – гроза.
В Мангистауской области днем местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, пыльная буря.
В Западно-Казахстанской области ночью местами ожидается гроза, днем – усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской, Актюбинской, на западе Туркестанской, Карагандинской, на юге Мангистауской, Актюбинской, Костанайской областей ожидается сильная жара.
На большей части Павлодарской, местами в Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Акмолинской, Жамбылской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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