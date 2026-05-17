    Жарче нормы: синоптики озвучили прогноз погоды на лето в Акмолинской области

    Сезонный прогноз погоды на июнь — август 2026 года в Акмолинской области озвучили синоптики, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации филиала РГП «Казгидромет» по Акмолинской области, в июне средняя за месяц температура воздуха в регионе ожидается выше нормы на 1-2° на всей территории области. При этом норма составляет +17,2/+20,1°С.

    — Количество осадков в июне прогнозируется около нормы на большей части Акмолинской области, меньше нормы — на юго-западе области. Норма — 24-50 мм, — поделились в ведомстве.

    В июле средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на всей территории Акмолинской области. А это +18,2/+21,2°С.

    Количество осадков в июле прогнозируется около нормы — в южной части области, больше нормы — в северной. Норма — 37-82 мм.

    — В августе средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на всей территории Акмолинской области. Норма +16,4/+19,8°С, — добавили в ведомстве.

    Количество осадков в августе прогнозируется около нормы на большей части области, меньше нормы — на крайнем юге области. Норма — 22-44 мм.

    Напомним, ранее сообщалось, какой будет погода летом в Казахстане. 

    Оксана Матасова
    Автор