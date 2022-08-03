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Жара в штате Вашингтон: погибли шесть человек
3 Августа 2022 14:45

Жара в штате Вашингтон: погибли шесть человек

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Бюро судмедэкспертизы штата Вашингтон сообщило о гибели шести человек из-за сильной жары, охватившей большую часть тихоокеанских штатов США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

По данным бюро округа Кинг, с 27 по 30 июля три человека в возрасте от 64 до 77 лет умерли от гипертермии и еще трое в возрасте от 22 до 67 лет утонули во время жары.

Национальная метеорологическая служба округа объявила предупреждение о высокой температуре в городе Сиэтл с 26 по 31 июля, где был установлен новый рекорд шестидневной жары свыше 32,2 градуса по Цельсию.

По данным общественного здравоохранения административного центра Сиэтл, со вторника по пятницу в округе Кинг зарегистрировано 61 обращение в отделение неотложной медицинской помощи по поводу заболеваний, связанных с высокой температурой.

В прошлом году около 800 человек погибли в американских штатах Вашингтон и Орегон, а также канадской провинции Британская Колумбия во время аномальной жары в конце июня и начале июля, температура достигла рекордно высокого уровня – 46,6 градусов по Цельсию.


Фото: cbsnews.com

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