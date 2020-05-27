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Жара с пыльной бурей на юге, град на севере: объявлены штормовые предупреждения

27 Мая 2020 15:50
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Жара с пыльной бурей на юге, град на севере: объявлены штормовые предупреждения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовые предупреждения объявлены в Кызылординской и Северо-Казахстанской областях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 28 мая в Кызылординской области ожидается сильная жара - плюс 41°С.

Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с с пыльной бурей.

В городе Кызылорда: 28 мая ожидается пыльная буря, ветер северо-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 95-100%.

В Северо-Казахстанской области 28-29 мая ночью и утром ожидается местами туман. Днем 28 мая и сутки 29 мая местами ожидаются гроза, шквал. Днем 29 мая местами ожидается град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с, днем 29 мая порывы 25 м/с.

В Петропавловске 29 мая ожидается ожидается гроза, шквал, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.



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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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