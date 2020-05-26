Жара пришла в Алматинскую область: жителей региона попросили не выходить на улицу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям попросили жителей региона по возможности оставаться дома, в связи с сильной жарой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области предупреждает, что на основании прогноза РГП «Казгидромет» днем 27 мая 2020 года в Алматинской области сохраняется сильная жара до 35° градусов. Вероятность шторма 90-95 %. ДЧС Алматинской области рекомендует оставаться дома», - говорится в сообщении.

При тепловом поражении спасатели рекомендуют немедленно перейти в тень, охладиться, выпить воды и предупредили о возможных рисках возникновения пожаров.