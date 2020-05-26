+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 34 °С
Алматы: 32 °С
USD 414.13 EUR 451.40
RUB 5.80 CNY 58.03
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Жара пришла в Алматинскую область: жителей региона попросили не выходить на улицу

26 Мая 2020 17:37
Поделиться:
Жара пришла в Алматинскую область: жителей региона попросили не выходить на улицу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям попросили жителей региона по возможности оставаться дома, в связи с сильной жарой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Департамент по чрезвычайным ситуациям Алматинской области предупреждает, что на основании прогноза РГП «Казгидромет» днем 27 мая 2020 года в Алматинской области сохраняется сильная жара до 35° градусов. Вероятность шторма 90-95 %. ДЧС Алматинской области рекомендует оставаться дома», - говорится в сообщении.

При тепловом поражении спасатели рекомендуют немедленно перейти в тень, охладиться, выпить воды и предупредили о возможных рисках возникновения пожаров.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматинская область, Казгидромет, Погода,
Поделиться:

Автор:

Хасан Еспанов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив