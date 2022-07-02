Жара придет в СКО только в конце июля

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в июле средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах нормы – 19-21 тепла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», в первой декаде ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от 15-20 до 10-15 тепла, днем – от 27-32 до 22-27 градусов.

Во второй декаде похолодает ночью до 7-12 градусов, днем – 15-20 тепла. Затем ожидается постепенное повышение температуры воздуха ночью до 13-18 тепла, днем – 25-30 выше нуля.

По-настоящему жаркая погода ожидает североказахстанцев в третьей декаде июля, когда ночью столбик термометра поднимется до 16-21 градуса, днем – до 28-33. Однако уже в конце месяца снова похолодает ночью до 11-16, днем – до 23-28 градусов.

Количество осадков за месяц ожидается около нормы – 53-69 мм. Кратковременный дождь, гроза, ветер 15-20 метров в секунду предполагаются в первой половине июля.

В ближайшие выходные – 2 и 3 июля – на северо-востоке области прогнозируются дождь, гроза, град. В субботу ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный со скоростью 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 6-11, днем – 15-20 тепла. В воскресенье днем потеплеет до 18-23 градусов.