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Жара ожидается в Казахстане 3 сентября

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Сентября 2022, 00:03
Жара ожидается в Казахстане 3 сентября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 3 сентября погоду большей части Казахстана по-прежнему будет определять антициклон, с которым ожидается малооблачная и сухая погода. Лишь на северо-западе, севере, западе РК с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами, и выпадением града. По республике местами ожидается усиление ветра, на западе с пыльной бурей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, на западе и юге Атырауской, на юге Западно-Казахстанской, Абайской, Костанайской, Карагандинской, Улытауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На большей части Акмолинской, Костанайской областей сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на большей части Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Жетысуской, Кызылординской, Мангистауской, Улытауской, на юге Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, на юге, востоке Костанайской областей сохраняется сильная жара.

На большей части Павлодарской области ожидается сильная жара.

г. Нур-Султан: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 5-10, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 34-36 тепла.

г. Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 31-33 тепла.

г. Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 34-36 тепла.

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