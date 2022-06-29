29 Июня 2022 15:11

Жара накрыла Жамбылскую область

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Департамент по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области рассылает жамбылцам СМС-сообщения об ожидающихся в регионе усилении ветра, грозах и сильной жаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Таразе температура +43 градусов, сообщают синоптики. Однако в реальности столбик термометра поднялся до отметки в +46.

«В Жамбылской области ожидается сильная жара до 40 градусов, угроза усиления ветра с порывами до 25 м/с. Ожидается гроза», - говорится в СМС-сообщениях.

В этом году в регионе наблюдается ранняя и дождливая весна, а также раннее, в сравнении с предыдущими годами, уже в июне наступление жаркого периода.

Накануне в регионе фиксировалось небольшое снижение температуры воздуха до +28 – +30 градусов. Теперь же Жамбылскую область накрыл горячий южный циклон.

«Водителям необходимо по возможности избегать дальних поездок по трассам в безлюдной местности, а жителям населенных пунктов не забывать головной убор при выходе на улицу, а в домах чаще проводить влажную уборку. И обязательно всем надо брать с собой запас воды. Остерегаться жаркого солнца следует людям с хроническими заболеваниями», - напомнили в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, что с прохождением атмосферных фронтальных разделов по территории Казахстана ожидаются дожди с грозами. На востоке и западе республики ожидаются град, шквал, усиление ветра, понижение температуры воздуха и прохладная погода практически на большей части страны.